Exo-Cd24, il farmaco israeliano contro il Covid: cosa ne sappiamo per ora (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le premesse sembrano davvero incoraggianti: un nuovo farmaco israeliano anti-Covid sembrerebbe aver superato con ottimi risultati le prime fasi di sperimentazione. La lotta al coronavirus viene oggi condotta dalla ricerca su più fronti: da un lato, l'attacco al Covid tramite i vaccini destinati a immunizzare la popolazione, dall'altro i farmaci per contrastare gli effetti dell'infezione. Su quest'ultimo versante stanno gli anticorpi monoclonali, recentemente autorizzati anche dall'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco; ma anche altre molecole e preparati in grado di bloccare la proliferazione del virus. I primi dati sul farmaco israeliano L'ultima notizia in termini di lotta farmacologica viene da ll'Ichilov Medical Center di Tel Aviv, in Israele: il ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le premesse sembrano davvero incoraggianti: un nuovoanti-sembrerebbe aver superato con ottimi risultati le prime fasi di sperimentazione. La lotta al coronavirus viene oggi condotta dalla ricerca su più fronti: da un lato, l'attacco altramite i vaccini destinati a immunizzare la popolazione, dall'altro i farmaci per contrastare gli effetti dell'infezione. Su quest'ultimo versante stanno gli anticorpi monoclonali, recentemente autorizzati anche dall'Aifa, l'agenzia italiana del; ma anche altre molecole e preparati in grado di bloccare la proliferazione del virus. I primi dati sulL'ultima notizia in termini di lottalogica viene da ll'Ichilov Medical Center di Tel Aviv, in Israele: il ...

