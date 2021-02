Evade dai domiciliari, rintracciato e denunciato dai carabinieri (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I carabinieri della Stazione di Avellino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne di Palma Campania, ristretto in comunità terapeutica. Il giovane è stato fermato nella tarda serata di ieri nel capoluogo irpino: al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Idella Stazione di Avellino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne di Palma Campania, ristretto in comunità terapeutica. Il giovane è stato fermato nella tarda serata di ieri nel capoluogo irpino: al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

