Europa League, Benfica-Arsenal all'Olimpico di Roma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «La UEFA può confermare ufficialmente che la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra SL Benfica e Arsenal FC si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. La data della partita (18 febbraio 2021) e l'ora del calcio d'inizio (21: 00CET) rimarranno le stesse». Così la Federcalcio europea ha annunciato lo

