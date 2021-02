Etiopia | Abera Tola Croce Rossa | “Inaccessibile l’80% del Tigray”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Se non agiamo subito la crisi nel Tigray non farà che peggiorare, ora dopo ora. La gente sta morendo di fame. Di qui a due mesi, migliaia di persone avranno perso la vita”. Questo l’allarme lanciato da Abera Tola, presidente della Croce Rossa etiope (Ercs), nel corso di una conferenza stampa online insieme al presidente di Croce Rossa internazionale, Francesco Rocca.Oltre alla crisi nelle grandi città, secondo Tola, “ci sono le zone rurali o i campi profughi molto difficili da raggiungere per le condizioni di sicurezza sul terreno” e nel complesso “almeno l’80 per cento del Tigray non è raggiungibile”. Isolate, ad esempio, le località “poste lungo i tratti stradali Macallè-Gondar e Macallè-Adigrat”, che corrono rispettivamente per 500 e cento chilometri.