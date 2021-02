Esame Suarez, parla l’ex rettrice: “Clima da stadio ma nessuna pressione della Juventus. Il suo italiano…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell'Università per stranieri di Perugia, parla per la prima volta dopo la sospensione di otto mesi avuta in seguito alle vicende legate all'Esame ritenuto farsa di Luis Suarez, attuale attaccante dell'Atletico Madrid. Le intercettazioni, la Juventus e il livello di italiano del calciatore. La donna ha detto la sua ai microfoni di Repubblica.Esame Suarez, parla l'ex rettricecaption id="attachment 1025733" align="alignnone" width="709" Suarez/caption"Quando il rettore dell'Università degli Studi di Perugia mi ha chiamato per dirmi che la Juventus stava cercando di fargli fare l'Esame di italiano, mi hanno dovuto spiegare chi fosse. Il calcio non mi ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giuliana Grego Bolli, exdell'Università per stranieri di Perugia,per la prima volta dopo la sospensione di otto mesi avuta in seguito alle vicende legate all'ritenuto farsa di Luis, attuale attaccante dell'Atletico Madrid. Le intercettazioni, lae il livello di italiano del calciatore. La donna ha detto la sua ai microfoni di Repubblica.l'excaption id="attachment 1025733" align="alignnone" width="709"/caption"Quando il rettore dell'Università degli Studi di Perugia mi ha chiamato per dirmi che lastava cercando di fargli fare l'di italiano, mi hanno dovuto spiegare chi fosse. Il calcio non mi ...

