Ercolano | Buonajuto riceve il console Usa a Napoli | Partnership strategica per il rilancio turistico dopo il Covid

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “E’ stato per me un onore,re in visita ufficiale adilgenerale degli Usa a, Mary Avery, visita che sottolinea lo stretto legame tra la nostra città e il popolo americano”: così il sindaco Ciroa termine del lungo colloquio con l’esponente della diplomazia americana, che nella mattinata di mercoledì 10 febbraio ha visitato il Comune die il parco archeologico. “Ci siamo confrontati – ha continuato– sulle azioni strategiche da mettere in campo all’indomani della pandemia. La campagna vaccinale resta la nostra priorità, ma questo non ci esula dal programmare azioni difuturo. Considerounacon gli Stati Uniti per far conoscere le ...

Torrechannelit : Ercolano – Buonajuto: “In caso di conferma del pericolo contagi valuto la sospensione immediata della didattica in … - Torrechannelit : Ercolano – Visita Console Usa, Buonajuto: “Sviluppo economico e promozione turistica della città, strategica una pa… - RedazioneTvcity : Ercolano, Buonajuto: 'Considero strategica una partnership con USA' - - Napoliflash24 : Ercolano, il sindaco Buonajuto riceve il Prefetto Valentini - -

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano Buonajuto

'E' stato per me un onore, ricevere in visita ufficiale adil Console Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Mary Avery. Una visita che sottolinea ancora una volta lo stretto legame tra la nostra città e il popolo americano. Un momento di ...L'arrivo del Console nella città degli Scavi è previsto per le ore 10.00, quando sarà ricevuta dal sindaco avvocato Ciro, al Comune diin Corso Resina. 'L'incontro sarà l'occasione ...“E’ stato per me un onore, ricevere in visita ufficiale ad Ercolano il Console generale degli Usa a Napoli, Mary Avery, visita che sottolinea lo stretto legame tra la nostra città e il popolo american ..."E' stato per me un onore, ricevere in visita ufficiale ad Ercolano il Console Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Mary Avery. Una visita che sottolinea ancora una volta lo stretto legame t ...