Entro il 2100 diremo addio a Venezia e Pisa | ecco gli aeroporti che verranno sommersi

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dall’Università del Newcastle arriva il report di un’indagine che ha individuato i cento scali a rischio inondazione a causa del cambiamento climatico. Ce ne sono venti in pericolo: due sono italiani. Quello giudicato più a rischio è l’aeroporto di Bangkok, seguito da quello di Wenzhou in Cina e da tutti gli scali delle Isole Salomone. C’è anche quello di Brema in Germania, di New Orleans e il La Guardia di New York negli Stati Uniti, London City in Gran Bretagna, Marco Polo die quello diin Italia. È questa la lista di scali che rischiano di esserea causa del climate change secondo quanto affermato dalla Scuola di ingegneria dell’Università di Newcastle. Le dieci linee più trafficate al mondo? Tutte ad Est Nel report pubblicato dalla rivista Climate Risk Management, dal titolo Global analysis of sea level rise ...