Elton John testimonial per il vaccino anti Covid insieme a Michael Caine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Elton John testimonial per il vaccino ci mette la faccia, la voce, l’ironia e il cuore. Lo fa insieme a Michael Caine, divo e caratterista, e il risultato è una grande campagna promossa da due giganti. Uno della musica, l’altro del cinema. L’importanza dell’immunizzazione L’iniziativa porta la firma dell’NHS, il National Health Service del Regno Unito, che con un video di 90 secondi ha voluto affidare a due mostri dello spettacolo le rassicurazioni sull’efficienza del vaccino e sull’importanza dell’immunizzazione. Il vaccino anti Covid è una delle cose più attese degli ultimi 20 anni (e forse di più) della storia della scienza e dell’umanità intera. Tante vittime, anche dal mondo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)per ilci mette la faccia, la voce, l’ironia e il cuore. Lo fa, divo e caratterista, e il risultato è una grande campagna promossa da due gig. Uno della musica, l’altro del cinema. L’importanza dell’immunizzazione L’iniziativa porta la firma dell’NHS, il National Health Service del Regno Unito, che con un video di 90 secondi ha voluto affidare a due mostri dello spettacolo le rassicurazioni sull’efficienza dele sull’importanza dell’immunizzazione. Ilè una delle cose più attese degli ultimi 20 anni (e forse di più) della storia della scienza e dell’umanità intera. Tante vittime, anche dal mondo ...

MediasetTgcom24 : Elton John e Michael Caine 'arruolati' come testimonial per lo spot del vaccino anti-Covid #eltonjohn… - speragire : Gb, il divertente spot pro vaccino con Elton John e Michael Caine - RepSpettacoli : Brexit, allarme di Elton John: 'Rinegoziare le regole per i tour in Ue' [aggiornamento delle 13:00] - RepSpettacoli : Brexit, allarme di Elton John: 'Rinegoziare le regole per i tour in Ue' - lesbicadbln : al@compleanno di blaine sarò a londra a sentire elton john ?? -