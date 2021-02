elleEenne, la nuova webserie per imparare divertendosi. (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il rapporto fra bambini e web, complici purtroppo i sempre piu? frequenti casi di cronaca, e? al centro da tempo di un dibattito che vede contrapposte tesi diverse, compresa anche l'idea di vietare per legge l'uso degli smartphone ai minori di 12 anni. L'abbassamento dell'eta? di primo accesso alla rete, la sua pervasiva diffusione, l'aumento del tempo di esposizione, che con la fase del lockdown ha raggiunto record mai toccati nel recente passato e anche l'esistenza di oggettivi pericoli sul web, hanno giustamente allertato genitori, famiglie ed educatori. Per ‘La Casa Rossa', una giovane casa di produzione cinematografica romana, la sfida di un web sicuro e a dimensione di bambini e ragazzi si puo? vincere puntando sull'educazione e veicolando – con il linguaggio dei piu? piccoli – i giusti messaggi in prodotti ad hoc, pensati esclusivamente per i bambini dai 5 ai 10 anni con una ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il rapporto fra bambini e web, complici purtroppo i sempre piu? frequenti casi di cronaca, e? al centro da tempo di un dibattito che vede contrapposte tesi diverse, compresa anche l'idea di vietare per legge l'uso degli smartphone ai minori di 12 anni. L'abbassamento dell'eta? di primo accesso alla rete, la sua pervasiva diffusione, l'aumento del tempo di esposizione, che con la fase del lockdown ha raggiunto record mai toccati nel recente passato e anche l'esistenza di oggettivi pericoli sul web, hanno giustamente allertato genitori, famiglie ed educatori. Per ‘La Casa Rossa', una giovane casa di produzione cinematografica romana, la sfida di un web sicuro e a dimensione di bambini e ragazzi si puo? vincere puntando sull'educazione e veicolando – con il linguaggio dei piu? piccoli – i giusti messaggi in prodotti ad hoc, pensati esclusivamente per i bambini dai 5 ai 10 anni con una ...

