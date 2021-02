Elezioni Usa | voto Georgia | Trump sotto inchiesta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) -Usa: Donaldper il caso. Il procuratore della Fulton County ha aperto un'penale a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti per i suoi "tentativi di influenzare i funzionari nella gestione delledel 2020 in". Con una lettera inviata oggi a diversi funzionari, compreso il segretario di Stato Brad Raffensperger, il procuratore distrettuale Fani Willis ha chiesto, riporta la Cnn, di conservare i documenti relativi alla famosa telefonata con cui l'ex presidente, all'inizio di gennaio, ha esortato, con pressioni e minacce il repubblicano a "trovare" i voti per rovesciare la vittoria di Joe Biden in

(Adnkronos) – Elezioni Usa: Donald Trump sotto inchiesta per il caso Georgia. Il procuratore della Fulton County ha aperto un'inchiesta penale a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti per i suoi ... Alla fine l'Aula deciderà se Trump è colpevole. Per la condanna occorre un quorum di 67 senatori.