Elettra Lamborghini verso l’Isola dei Famosi 2021: cosa farà (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è davvero molta curiosità in merito alla nuova stagione dell’Isola dei Famosi, soprattutto perché sono già passati due anni dall’ultima edizione andata in onda. A quanto pare, Ilary Blasi ha in serbo molte sorprese per i telespettatori: proprio nelle scorse ore è spuntato il nome di Elettra Lamborghini, che potrebbe andare ad arricchire il cast del reality show. Nelle ultime settimane si è andato delineando sempre più il parterre di concorrenti pronti a prendere parte all’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 11 marzo 2021, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. La data d’inizio è stata in realtà spostata di qualche giorno: in un primo momento era prevista per l’8 marzo, ma Mediaset avrebbe deciso di farla slittare per non rischiare di soccombere alla ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è davvero molta curiosità in merito alla nuova stagione deldei, soprattutto perché sono già passati due anni dall’ultima edizione andata in onda. A quanto pare, Ilary Blasi ha in serbo molte sorprese per i telespettatori: proprio nelle scorse ore è spuntato il nome di, che potrebbe andare ad arricchire il cast del reality show. Nelle ultime settimane si è andato delineando sempre più il parterre di concorrenti pronti a prendere parte aldei, in partenza il prossimo 11 marzo, poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. La data d’inizio è stata in realtà spostata di qualche giorno: in un primo momento era prevista per l’8 marzo, ma Mediaset avrebbe deciso di farla slittare per non rischiare di soccombere alla ...

