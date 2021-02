Elettra Lamborghini, chi è e che lavoro fa il marito Afrojack (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Elettra Lamborghini è innamoratissima di suo marito, con cui si sposata nell’anno 2020. Ma chi è Afrojack e quale lavoro fa? Il giovane ha certamente collaborato con vari artisti di fama internazionale, come David Guetta, Pitbull, Nayer e Ne-Yo. Dunque, la fortissima passione per la musica è in lui da sempre, precisamente dall’età di 5 anni, quando imparò a suonare il pianoforte. Ma che lavoro fa oggi Afrojack? Scopriamolo insieme. La carriera di Afrojack: chi è e che lavoro fa Nato a Spiklenisse (Olanda) nel 1987, il suo vero nome è Nick Van De Wall. Si appassiona alla musica sin da bambino, intraprendendo una serie di studi nell’ambito musicale. Nel 2006, Afrojack pubblica il suo primo singolo e ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è innamoratissima di suo, con cui si sposata nell’anno 2020. Ma chi èe qualefa? Il giovane ha certamente collaborato con vari artisti di fama internazionale, come David Guetta, Pitbull, Nayer e Ne-Yo. Dunque, la fortissima passione per la musica è in lui da sempre, precisamente dall’età di 5 anni, quando imparò a suonare il pianoforte. Ma chefa oggi? Scopriamolo insieme. La carriera di: chi è e chefa Nato a Spiklenisse (Olanda) nel 1987, il suo vero nome è Nick Van De Wall. Si appassiona alla musica sin da bambino, intraprendendo una serie di studi nell’ambito musicale. Nel 2006,pubblica il suo primo singolo e ...

