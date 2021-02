Edf | Levy Ceo | ' progetto Hercule essenziale | senza riforma rischiamo ' serie b' '

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parigi, 10 feb. (Adnkronos) - "minacciati di diventare un gruppo energetico dib. Siamo stati degradati cinque volte dalle agenzie di rating in questi ultimi anni". Ad affermarlo è il Ceo di Edf, Jean-Bernardnel corso di un'audizione davanti ai deputati dell'Assemblee Nationale difendendo ilallo studio che prevede "una nuova riorganizzazione per dare i mezzi a Edf di investire e accompagnare i suoi clienti nella transizione energetica". La nuova riorganizzazione prevede una scissione di Edf in due entità: Edf Blu (100% pubblica) che gestirebbe le centrali nucleari e un Edf Verde (detenuta al 60% da Edf Bleu) che sarebbe quotata in borsa per la distribuzione, la vendita dell'elettricità e le rinnovabili. Con questa, ...

Parigi, 10 feb 12:47 - Il progetto di ristrutturazione "Hercule" del gruppo energetico francese Electricité de France è "necessario" per far fronte al debito...Kai Fu Lee, Co - Founder, Chairman & CEO of Sinovation Ventures, Thomas Barrack, Executive Chairman of Colony Capital, Jean Bernard Lévy, CEO of, Jean Todt, President of Fédération Internationale ...Condividi questo articolo:Parigi, 10 feb. (Adnkronos) – “Senza riforma minacciati di diventare un gruppo energetico di serie b. Siamo stati degradati cinque volte dalle agenzie di rating in questi ult ...Il progetto di ristrutturazione "Hercule" del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) è "necessario" per far fronte al ...