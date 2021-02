Ecco la terapia italiana anti-Covid che il governo non prende in considerazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Ferro I medici di tutte le Regioni si sono riuniti in un enorme gruppo mettendo a punto terapie domiciliari anti-Covid e salvando migliaia di vite. Lo Stato, però, non li hai mai ascoltati Gli angeli del Covid sono loro: medici, infermieri, specialisti e qualsiasi categoria di camici bianchi che, ininterrottamente da un anno, portano sul volto e sul fisico i segni del combattimento in prima linea contro la pandemia perché impegnati in turni massacranti pur di salvare vite. È grazie a loro che l'Italia ha molti meno decessi di quelli che potrebbe aver avuto. Ma bisogna dir loro grazie anche per un altro motivo. #terapiadomiciliareCovid19 Se è vero che non esiste una cura definitiva contro il maledetto virus, però, esistono tanti schemi ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Ferro I medici di tutte le Regioni si sono riuniti in un enorme gruppo mettendo a punto terapie domiciliarie salvando migliaia di vite. Lo Stato, però, non li hai mai ascoltati Gli angeli delsono loro: medici, infermieri, specialisti e qualsiasi categoria di camici bianchi che, ininterrottamente da un anno, portano sul volto e sul fisico i segni del combattimento in prima linea contro la pandemia perché impegnati in turni massacrpur di salvare vite. È grazie a loro che l'Italia ha molti meno decessi di quelli che potrebbe aver avuto. Ma bisogna dir loro grazie anche per un altro motivo. #domiciliare19 Se è vero che non esiste una cura definitiva contro il maledetto virus, però, esistono tschemi ...

