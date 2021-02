"Ecco la mia mano oggi". Dramma con la sega circolare, Nek mostra la prima sconvolgente foto: a un passo dalla morte | Guarda (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Ecco la mia mano oggi", Nek mostra i segni dell'incidente. Ha rischiato di perdere una mano, ma la sua prontezza è stata la vera salvezza. Il cantante è arrivato all'ospedale che sanguinava senza perdere i sensi e la prontezza. Un racconto Drammatico che aveva fatto a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita... e quest'anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone", scrive su Instagram. Poi il cantante continua: "Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "la mia", Neki segni dell'incidente. Ha rischiato di perdere una, ma la sua prontezza è stata la vera salvezza. Il cantante è arrivato all'ospedale che sanguinava senza perdere i sensi e la prontezza. Un raccontotico che aveva fatto a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita... e quest'anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone", scrive su Instagram. Poi il cantante continua: "Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, ...

