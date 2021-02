(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora unnella famiglia reale britannica, seppure su un ramo cadetto di casa Windsor. Stavolta il lieto evento riguarda la, nipote assai vicina alla quasi 95enne regina Elisabetta e secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, che stamattina ha dato alla luce un maschietto, come annunciato nel pomeriggio da Buckingham Palace. Pere suo marito, Jack Brooksbank, sposato nel 2018, si tratta del primo figlio. Il piccolo, il cui nome sarà reso noto più avanti e che è al momento 11esimo nella linea di successione al trono, pesa circa 3,7 chili e sta bene, assicura la corte. Mentre la bisnonna regina fa sapere di essere “felicissima”, assieme al pressoché centenario principe consorte Filippo, per la venuta al mondo del nuovo bisnipote. Il parto è avvenuto in ...

FQMagazineit : È nato il royal baby della principessa Eugenie di York: “Harry e Meghan i primi a cogratularsi” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Royal Family, è nato il primo figlio della principessa Eugenia di York - SkyTG24 : Royal Family, è nato il primo figlio della principessa Eugenia di York - PasqualeMarro : Nuovo Royal Baby in casa Windsor: è nato il piccolo - gaiamarss : È nato il primo Royal baby -

Ultime Notizie dalla rete : nato royal

...per il momento il nome del piccolo non è stato rivelato dai canali ufficiali dellaFamily. Il parto sarebbe avvenuto in un'ala riservata del Portland Hospital , lo stesso in cui nel 2019 è...Il neonatoBaby, nono nipote della regina Elisabetta, è un maschietto. Presto sapremo anche ... con tre cuori blu in una didascalia, a simboleggiare il nuovoe i genitori. Primo figlio per ...Ancora un royal baby nella famiglia reale britannica ... Il parto è avvenuto in un’ala riservata del Portland Hospital di Londra, lo stesso in cui nel 2019 è nato Archie, primogenito dei duchi di ...La principessa di York Eugenie, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, ha annunciato con un tenero post su Instagram la nascita del primo figlio avuto ...