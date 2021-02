(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quanto sta accadendo in merito alla campagna vaccinale, sperando in un rapido quanto risolutivo intervento da parte del nuovo governo, ha dell’incredibile. Visti i ritardicase farmaceutiche, e l’approssimazione nella gestionedosi, moltestanno infatti provvedendo autonomamente all’acquisto del vaccino, rischiando così di creare pericolose disparità in aree territoriali speso anche confinanti.: “Le case produttrici disponibili con chi offre di più? Sarebbe gravissimo” Una situazione paradossale che, intervenendo ai microfoni di Sky Tg24, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova (e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino), Andreaha commentato: “La...

italiaserait : “E’ gravissima la corsa delle Regioni all’accaparramento dei vaccini”, denuncia Crisanti -

Ultime Notizie dalla rete : gravissima corsa

Italia Sera

Le parole del virologo sulla "delle Regioni all'accaparramento" dei sieri "Ladelle Regioni all'accaparramento dei vaccini" anti - Covid in Italia "è una cosa, perché significa che sono nella disponibilità delle case produttrici quantità di vaccini che non ......di chi ha ideato quel piano luciferino e non diventa una colpa per chi entrò diin quell'..., evidenziando i presunti errori commessi dai soccorritori. O peggio, pescando nella melma ...Quanto sta accadendo in merito alla campagna vaccinale, sperando in un rapido quanto risolutivo intervento da parte del nuovo governo, ha dell’incredibile. Visti i ritardi delle case farmaceutiche, e ..."La corsa delle Regioni all'accaparramento dei vaccini" anti-Covid in Italia "è una cosa gravissima, perché significa che sono nella disponibilità delle case produttrici quantità di vaccini ...