E’ crollato il Palaghiaccio di Vipiteno Il tetto non ha retto al peso della neve Video

Roma, 10 feb – Un edificio distrutto e una tragedia sfiorata. A Vipiteno, in provincia di Bolzano, è crollato il Palaghiaccio poco dopo le 7 di questa mattina. Il motivo del cedimento è presto detto: il tetto dello stadio, la Weihenstephan Arena, non ha retto al peso della neve. Questo inverno in Alto Adige si sono verificate nevicate record, soprattutto nell'ultimo periodo. E come spiega all'Ansa il meteorologo Dieter Peterlin, dall'inizio della stagione invernale sono caduti 285 litri/mq, più o meno tre volte il valore della media pluriennale. A breve oltretutto potrebbe essere superato il record assoluto dell'inverno 1950/51, quando caddero 317 litri/mq.

