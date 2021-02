Dua Lipa torna con il singolo “We’re good” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dua Lipa torna a sorpresa con un nuovo singolo: “We’re good” uscirà l’11 febbraio. Ad annunciarlo la stessa popstar che ha pubblicato la cover del brano Dua Lipa cala un nuovo asso dalla manica e inaugura il suo 2021 con un singolo a sorpresa. La popstar, reduce dal successo del disco “Future Nostalgia”, torna giovedì… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Duaa sorpresa con un nuovo: “” uscirà l’11 febbraio. Ad annunciarlo la stessa popstar che ha pubblicato la cover del brano Duacala un nuovo asso dalla manica e inaugura il suo 2021 con una sorpresa. La popstar, reduce dal successo del disco “Future Nostalgia”,giovedì… L'articolo Corriere Nazionale.

kIarsIine : ADDISON E DUA LIPA - mattsito_bonito : Me presento. Soy Mattsito jsjsjs. Staneo a Louis, Harry, Liam, Zayn, Niall, Dua Lipa, Cardi b, BLACKPINK, Melanie,… - peppefound : i bpm di levitating di DUA LIPA coincidono perfettamente col ritmo della mia camminata, ciò implica che se faccio l… - can_breezy97 : RT @dua_italia: ?? | Oggi, 5 anni fa, Dua Lipa rilasciava 'Last Dance' come singolo da #DL1 — Il brano ha peakkato alla #4 nella 'Billboard… - can_breezy97 : RT @dua_italia: ?? | Nuovo scatto inedito di Dua Lipa fotografata per 'Future Nostalgia'. -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Dua Lipa, conto alla rovescia con scatti hot per un nuovo singolo e un nuovo album

Con uno scatto decisamente sexy in body blu e stivali col tacco Dua Lipa fa il countdown sui social per l'uscita del nuovo singolo 'We're Good', l'11 febbraio e del nuovo album 'Future Nostalgia: The Moonlight Edition', il 12 febbraio. A 10 mesi dalla ...

VIDEO DELL'ANNO 2020 - TUTTE LE CATEGORIE

Break My Heart (Dua Lipa) diretto da Henry Scholfield Dua Lipa + Scholfield, coreografia e trick a volontà, cambi di scenario, tourbillon a suggerire vortici narrativi. Inappuntabile crasi tra ...

Dua Lipa, rivelata la data di uscita del nuovo album Sky Tg24 Dua Lipa torna con il singolo “We’re good”

Dua Lipa torna a sorpresa con un nuovo singolo: “We’re good” uscirà l’11 febbraio. Ad annunciarlo la stessa popstar che ha pubblicato la cover del brano Dua Lipa cala un nuovo asso dalla manica e inau ...

Rita Ora orgogliosamente albanese, indossa un abito tradizionale per Bang

Rita Ora tornerà il 12 febbraio con l'ep ed il mini film Bang. La cantante per il video indossa abiti tradizionali albanesi, per omaggiare le sue origini kosovare.

Con uno scatto decisamente sexy in body blu e stivali col taccofa il countdown sui social per l'uscita del nuovo singolo 'We're Good', l'11 febbraio e del nuovo album 'Future Nostalgia: The Moonlight Edition', il 12 febbraio. A 10 mesi dalla ...Break My Heart () diretto da Henry Scholfield+ Scholfield, coreografia e trick a volontà, cambi di scenario, tourbillon a suggerire vortici narrativi. Inappuntabile crasi tra ...Dua Lipa torna a sorpresa con un nuovo singolo: “We’re good” uscirà l’11 febbraio. Ad annunciarlo la stessa popstar che ha pubblicato la cover del brano Dua Lipa cala un nuovo asso dalla manica e inau ...Rita Ora tornerà il 12 febbraio con l'ep ed il mini film Bang. La cantante per il video indossa abiti tradizionali albanesi, per omaggiare le sue origini kosovare.