Droga, colpo alle 'ndrine: sequestrati oltre 1.300 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oltre 1.300 chili di cocaina occultati in tre container carichi di caffè, carne congelata e frutta esotica. E' la scoperta fatta nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)1.300dioccultati in tre container carichi di caffè, carne congelata e frutta esotica. E' la scoperta fatta neldidai finanzieri del Comando provinciale di ...

