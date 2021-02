Dramma Sara Carbonero: è tornato il tumore maligno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sara Carbonero, notizia terribile: è tornata la malattia. La giornalista spagnola è già ricoverata in ospedale. Sara Carbonero, nota giornalista spagnola famosa anche per la sua relazione con Iker Casillias, è stata ricoverata quest’oggi alla Clinica dell’Università di Navarra per il ritorno di un tumore ovarico maligno. Si tratta di una battaglia che la donna L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021), notizia terribile: è tornata la malattia. La giornalista spagnola è già ricoverata in ospedale., nota giornalista spagnola famosa anche per la sua relazione con Iker Casillias, è stata ricoverata quest’oggi alla Clinica dell’Università di Navarra per il ritorno di unovarico. Si tratta di una battaglia che la donna L'articolo proviene da Inews.it.

