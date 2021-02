Draghi-M5S, voto su Rosseau rinviato, Crucioli: «C'era fondato rischio iscritti votassero No» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle sosterrà Mario Draghi? La risposta non si sa e, almeno a livello temporale, si allontana ulteriormente. È l'effetto del post arrivato su “Il Blog delle Stelle”, canale ufficiale dello schieramento pentastellato, con cui è stato annunciato il rinvio del momento in cui sarà chiamata a pronunciarsi la “base”. “Il voto sul governo - si è potuto leggere - previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati”. La firma è quella del capo politico Vito Crimi. Un comunicato piuttosto scarno, la cui unica evidenza ufficiale è che occorrerà attendere prima di sapere evolveranno le cose. Draghi-M5s. le parole di Grillo erano state significative La scelta arriva a poche ora dalle parole di Beppe Grillo su Mario Draghi. ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle sosterrà Mario? La risposta non si sa e, almeno a livello temporale, si allontana ulteriormente. È l'effetto del post arrivato su “Il Blog delle Stelle”, canale ufficiale dello schieramento pentastellato, con cui è stato annunciato il rinvio del momento in cui sarà chiamata a pronunciarsi la “base”. “Ilsul governo - si è potuto leggere - previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati”. La firma è quella del capo politico Vito Crimi. Un comunicato piuttosto scarno, la cui unica evidenza ufficiale è che occorrerà attendere prima di sapere evolveranno le cose.-M5s. le parole di Grillo erano state significative La scelta arriva a poche ora dalle parole di Beppe Grillo su Mario. ...

Mov5Stelle : Per chi se le fosse perse, ecco le dichiarazioni della delegazione #M5S a seguito delle consultazioni con il Presid… - lorepregliasco : Sondaggio EMG/Adnkronos: fiducia in Draghi al 61%. Dati per elettorato: PD 93% Lega 81% (!) M5S 44% (!) FDI 33% - Mov5Stelle : Consultazioni M5S con Mario Draghi - filotesa : RT @lucianoghelfi: Situazione #M5S: #Crimi: non entreremo a tutti i costi #Crippa: nostri temi accolti, non c'è ragione per dire no #Ruocco… - benaltieri : Mario Draghi, indiscrezioni: 'Forse oggi il discorso'. La mossa per togliere ogni scusa al M5s -