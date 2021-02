Draghi-Grillo: una telefonata, la promessa del Superministero. E la trattativa si sblocca (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una telefonata nel primo pomeriggio sblocca la trattativa. Mario Draghi nella pausa della terza giornata di consultazioni avrebbe alzato il telefono e chiamato Beppe Grillo. Dandogli le rassicurazioni che il garante del Movimento 5 stelle chiedeva per far entrare nel governo. Non smantellare il reddito di cittadinanza, garantendo forme di assistenza necessarie anche per la congiuntura pandemica, la sensibilità ambientale tra le linee guida del prossimo governo ma soprattutto quel ministero della Transizione ecologica che riunirebbe le competenze sullo sviluppo economico, l’ambiente e l’energia che Grillo ha posto come condizione principale per entrare nell’esecutivo. Una telefonata che ha sbloccato l’empasse sul voto di Rousseau, che appena ieri l’ex ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Unanel primo pomeriggiola. Marionella pausa della terza giornata di consultazioni avrebbe alzato il telefono e chiamato Beppe. Dandogli le rassicurazioni che il garante del Movimento 5 stelle chiedeva per far entrare nel governo. Non smantellare il reddito di cittadinanza, garantendo forme di assistenza necessarie anche per la congiuntura pandemica, la sensibilità ambientale tra le linee guida del prossimo governo ma soprattutto quel ministero della Transizione ecologica che riunirebbe le competenze sullo sviluppo economico, l’ambiente e l’energia cheha posto come condizione principale per entrare nell’esecutivo. Unache hato l’empasse sul voto di Rousseau, che appena ieri l’ex ...

