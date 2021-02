Draghi, come te nessuno mai. Elogio (ironico) del nuovo profeta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Ed è arrivato Draghi: evviva! Tutti in coda, i partiti, con il capo cosparso di cenere, di fronte alla corte del principe europeo. Il nuovo Messia. L’uomo della Provvidenza che tutti salverà. Banchiere, professore, politico, statista. Ha scalato il cursus honorum della politica europea, apprezzato da tutti (dai tedeschi, da Obama, dall’alta finanza, dal mondo della cultura). Quando non si muove con grande abilità nei palazzi del potere (quelli di Bruxelles, mica quelli italiani, intendiamoci), si ritira nelle sue ville umbre e passa le sue giornate fra riflessioni, gioco degli scacchi, lettura di James Ellroy (il Dostoevskij di oggi lo chiamano) e la messa. Lui, così raffinato, così elegante, così pacato, così nobile, insomma, come sua moglie, che da una famiglia nobile proprio deriva. Chiamato dal Presidente Mattarella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Ed è arrivato: evviva! Tutti in coda, i partiti, con il capo cosparso di cenere, di fronte alla corte del principe europeo. IlMessia. L’uomo della Provvidenza che tutti salverà. Banchiere, professore, politico, statista. Ha scalato il cursus honorum della politica europea, apprezzato da tutti (dai tedeschi, da Obama, dall’alta finanza, dal mondo della cultura). Quando non si muove con grande abilità nei palazzi del potere (quelli di Bruxelles, mica quelli italiani, intendiamoci), si ritira nelle sue ville umbre e passa le sue giornate fra riflessioni, gioco degli scacchi, lettura di James Ellroy (il Dostoevskij di oggi lo chiamano) e la messa. Lui, così raffinato, così elegante, così pacato, così nobile, insomma,sua moglie, che da una famiglia nobile proprio deriva. Chiamato dal Presidente Mattarella ...

meb : Come Italia Viva abbiamo sempre dato priorità agli interesse del Paese. E continueremo a farlo. A Draghi la respons… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - matteosalvinimi : #Salvini: Se c'è una marcia nuova e in Europa una persona come Mario Draghi è capace di ridiscutere tutte le folli… - avanti_xxx : @crippa5stelle @tranellio In TV continui a parlare come se il M5S abbia già deciso su fiducia a Draghi e più conti… - GiuseppeCima : RT @barbarajerkov: Essendo giustamente M5S un’associazione privata che fa quello che le pare, intanto io completerei squadra e programma. P… -