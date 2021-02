Doodle di Google dedicato a Boris Pasternak | ma la dedica all’autore de “Il Dottor Zivago” è curiosa

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Buon compleanno. L’autore de Ilviene celebrato dacon uncurioso. Intanto perché il compleanno non è cifra pari -131 anni dalla nascita ovvero il 1890 – e poi perché non c’è scrittore più legato alle fortune (e sfortune) sorte attorno all’unico romanzo scritto (forse ai livelli di Harper Lee o J.D. Salinger) come Il. Romanzo iniziato poco dopo la Rivoluzione d’Ottobre poi risistemato più volte nel corso di vent’anni e nuovamente dopo il 1945, rifiutato dall’Unione degli Scrittori russa, ostacolato nella sua pubblicazione direttamente dal regime staliniano. L’opera verrà poi rocambolescamente pubblicata in Italia, prima al mondo, nel 1957 grazie a Giangiacomo Feltrinelli che riuscì ad entrare in ...

A 131 anni dalla nascitarende omaggio con una Boris Pasternak, vincitore nel 1958 del Premio Nobel per la letteratura grazie a " Il dottor ivago ". Non pot andare a ritirare il riconoscimento, perch il ritorno ...... il cui vezzo più grande è rappresentato dai. Ora però sembra che Big G voglia ulteriormente eliminare gli elementi superflui per snellire il look delle sue app, a partire daMaps .Celebre per aver scritto il romanzo Il dottor Živago, Boris Pasternak è omaggiato da Google nel giorno del suo anniversario di nascita ...Il doodle di Google celebra Boris Pasternak, l'autore del Dottor Živago che oggi avrebbe compiuto 131 anni e che era considerato in Russia un dissidente.