Donne Aism lanciano l’altro San Valentino per dire ‘No’ alla doppia discriminazione

ROMA – No alla discriminazione. No alla Violenza. Sì al rispetto. Lo chiedono le donne della Rete Red, un gruppo di 100 donne che appartengono ad Aism – Associazione italiana Sclerosi Multipla -, formate dall'Associazione stessa all'ascolto e alla comprensione dei disagi di donne con sclerosi multipla. Così in un comunicato l' associazione. I messaggi del loro San Valentino non sono quelli stereotipati e zuccherosi. Sono, semmai, impegno. Impegno a far sì che nessuna donna debba sentirsi minacciata, sottostimata e non rispettata solo perché donna con Sm. "Vogliamo un altro San Valentino: quello che celebra il rispetto e combatte la doppia discriminazione", dice Gaia, una delle donne attiviste del gruppo. È così- continua la nota- che nasce l'altro San Valentino delle donne di Aism "Con questa iniziativa ogni giorno abbiamo voluto postare sui social i nostri biglietti di San Valentino, frasi che portano l'attenzione sulla discriminazione, ricordando il filo sottile tra la violenza e il rispetto, che sta anche nelle parole, nei comportamenti e negli atteggiamenti delle relazioni più intime", ribadisce Silvia, altra donna del gruppo. "Non voglio fare pace con una carezza se poi divento sempre più un giocattolo rotto. Voglio il tuo rispetto" è una delle cinque card che lanciano le donne di Red sui social con l'#sanvalentinoRed, perché essere donne con disabilità implica un maggior impegno nel vedere riconosciute le discriminazioni, le molestie e le violenze subite perché spesso la condizione di disabilità oscura il genere. Le donne con disabilità- sottolinea Aism- subiscono una doppia discriminazione che ne condiziona pesantemente le opportunità di partecipazione, autodeterminazione e scelta in vari ambiti della vita.

