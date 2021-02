Donald Trump bannato per sempre da Twitter: arriva la conferma ufficiale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre si svolge il secondo processo di impeachment della sua presidenza, arriva un’altra brutta notizia per l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America. In una nuova intervista su Squawk Box della CNBC, il direttore finanziario di Twitter Ned Segal ha dato la parola decisiva su come la società gestirà l’account Twitter di Trump a lungo termine. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Password Twitter Trump scoperta: è ‘maga2020’, hackerato l’account Facebook rimuove video di Trump: fuorviante sul Covid Risultati elezioni USA: Facebook invierà la notifica col vincitore Donald Trump bloccato su Twitter per 12 ore: se continua il ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre si svolge il secondo processo di impeachment della sua presidenza,un’altra brutta notizia per l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America. In una nuova intervista su Squawk Box della CNBC, il direttore finanziario diNed Segal ha dato la parola decisiva su come la società gestirà l’accountdia lungo termine. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Passwordscoperta: è ‘maga2020’, hackerato l’account Facebook rimuove video di: fuorviante sul Covid Risultati elezioni USA: Facebook invierà la notifica col vincitorebloccato super 12 ore: se continua il ...

