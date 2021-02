Domenica In… onda da Sanremo. Storia e curiosità sull’appuntamento post festivaliero nato nel 1984 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mara Venier Trasferta in Riviera per Mara Venier e la sua Domenica In. Come annunciato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021, lo storico contenitore, Domenica 7 marzo, a poche ore dall’incoronazione del vincitore, sarà come tradizione trasmesso in diretta dal Teatro Ariston. Domenica In sarà l’unica trasmissione del daytime ad andare in onda dalla città dei fiori. Il protocollo di sicurezza Rai per il Festival prevede, infatti, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della tv di Stato venga realizzata a Sanremo durante la settimana della kermesse. Per gli amanti del Festival - grazie anche all’ok della Venier a cui spettava la decisione finale – scongiurato dunque il rischio di non vedere ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mara Venier Trasferta in Riviera per Mara Venier e la suaIn. Come annunciato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di2021, lo storico contenitore,7 marzo, a poche ore dall’incoronazione del vincitore, sarà come tradizione trasmesso in diretta dal Teatro Ariston.In sarà l’unica trasmissione del daytime ad andare indalla città dei fiori. Il protocollo di sicurezza Rai per il Festival prevede, infatti, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della tv di Stato venga realizzata adurante la settimana della kermesse. Per gli amanti del Festival - grazie anche all’ok della Venier a cui spettava la decisione finale – scongiurato dunque il rischio di non vedere ...

