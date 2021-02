“Domattina arriviamo in Italia”, ma finiscono in un lager libico: migranti denunciano il “respingimento illegale” di una nave italiana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La nave Italiana ci ha preso in mare la sera del 1 luglio 2018. Il comandante ci ha detto ‘Adesso dormite. Domattina vi sveglierete in Italia‘”. E dopo le torture, la fame, la sete, dopo la carezza della morte a bordo di un gommone che si afflosciava, alla fine hanno dormito. Ma la mattina, il 2 luglio 2018, è apparso il porto di Tripoli, in Libia. E loro, che su quella nave erano 276, sono finiti tutti in due diversi centri di detenzione, i lager libici per i migranti. È il racconto di un “respingimento” rimasto nell’ombra troppo a lungo e portato alla luce grazie alla tenacia di alcune persone. In primis dall’attivista e blogger Sarita Fratini e dal collettivo di cui è portavoce, ‘Josi e Loni project’. Josi era un ragazzino quando è salito su quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Lana ci ha preso in mare la sera del 1 luglio 2018. Il comandante ci ha detto ‘Adesso dormite.vi sveglierete in‘”. E dopo le torture, la fame, la sete, dopo la carezza della morte a bordo di un gommone che si afflosciava, alla fine hanno dormito. Ma la mattina, il 2 luglio 2018, è apparso il porto di Tripoli, in Libia. E loro, che su quellaerano 276, sono finiti tutti in due diversi centri di detenzione, ilibici per i. È il racconto di un “” rimasto nell’ombra troppo a lungo e portato alla luce grazie alla tenacia di alcune persone. In primis dall’attivista e blogger Sarita Fratini e dal collettivo di cui è portavoce, ‘Josi e Loni project’. Josi era un ragazzino quando è salito su quella ...

