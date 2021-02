Divieto spostamenti tra Regioni | il termine al 15 febbraio | tutto quello che succederà dopo

VTrend_it : Improbabile che il 15 febbraio venga fatto decadere il divieto di mobilità all'interno del Paese - Fprime86 : RT @cmdotcom: Spostamenti tra regioni, verso la proroga del divieto fino al 5 marzo - EmilioBerettaF1 : Spostamenti tra regioni, verso la proroga del divieto fino al 5 marzo Il rischio varianti del coronavirus rende im… - sportli26181512 : Spostamenti tra regioni, verso la proroga del divieto fino al 5 marzo: Nessuna novità. E' quasi scontato è che il 1… - cmdotcom : Spostamenti tra regioni, verso la proroga del divieto fino al 5 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto spostamenti

... che da decreto ministeriale è fissata al 30 aprile, non entrerà in vigore ildi ... riguarderà oltre 410mila veicoli ed è comunque soggetto alle regole imposte dal DPCM in cui gli...... per dare il tempo al nuovo ministro di prendere in mano i dossier; oppure tornerebbe la vecchia regola del sì aglitra Regioni gialle edi movimento tra zone arancioni e rosse.le scadenze sono relative agli spostamenti tra regioni e agli impianti sciistici. In questa data scade il divieto di mobilità interregionale e la chiusura delle piste da sci e quindi è necessario un ...Sugli spostamenti tra regioni in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di venerdì 12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla ...