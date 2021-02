Distretto campano dell’audiovisivo, al via la gara per i lavori nell’ ex base Nato di Bagnoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stato pubblicato oggi sulla piattaforma di Soresa il bando di gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori del Distretto campano dell’audiovisivo, Polo del digitale e dell’Animazione creativa che sarà insediato presso l’edificio D sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all’interno dell’area ex base Nato di Bagnoli. L’edificio si articola su tre livelli più un livello semi interrato per una superficie complessiva circa di 10.000 mq e risulta particolarmente adatto ad ospitare tale infrastruttura anche per le caratteristiche urbanistiche segnatamente ai trasporti e alla raggiungibilità. Il Progetto si realizza attraverso 5 azioni specifiche e susseguenti alla realizzazione degli investimenti materiali, tra loro strettamente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stato pubblicato oggi sulla piattaforma di Soresa il bando diper la progettazione e l’esecuzione deidel, Polo del digitale e dell’Animazione creativa che sarà insediato presso l’edificio D sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all’interno dell’area exdi. L’edificio si articola su tre livelli più un livello semi interrato per una superficie complessiva circa di 10.000 mq e risulta particolarmente adatto ad ospitare tale infrastruttura anche per le caratteristiche urbanistiche segnatamente ai trasporti e alla raggiungibilità. Il Progetto si realizza attraverso 5 azioni specifiche e susseguenti alla realizzazione degli investimenti materiali, tra loro strettamente ...

