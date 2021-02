Diritti TV Serie A | Ilaria D’Amico | “Inimmaginabile campionato senza Sky”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A margine della presentazione della partnership tra Internazionali BNL D’Italia e Reale Mutua, che sarà sponsor della competizione,ha commentato la trattativa dell’assegnazione deiTV dellaA nel triennio 2021-2024. Trattativa che vedrebbe, al momento, DAZN in vantaggio su Sky. “IldiSky è”, esordisce l’ex volto della piattaforma satellitare. “E’per il prodotto calcio che non è soltanto la partita, la prestazione degli atleti, ma è anche il racconto, la bellezza del racconto e la capacità di rendere l’evento nell’evento. Quindi non soltanto la capacità degli atleti, ma l’esaltazione di quello che sta avvenendo. Credo“ conclude la ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Alla vigilia della nuova Assemblea di Lega suitv, secondo il presidente del Torino e della Rcs Urbano Cairo potrebbe non essere la giornata della decisione: "Non credo che domani si voti, abbiamo ancora del tempo davanti. Noi dobbiamo ......Merola ha approvato nella seduta di martedì 9 febbraio una delibera che riconferma unadi ...associative e gli altri soggetti che svolgono attività per la tutela degli interessi e deidei ...La presentatrice Dazn Diletta Leotta \| Alessandro Sabattini/. In ballo ci sono le offerte milionarie di Sky e DAZN. Attualmente la pay tv detiene lo scettro con 7 gare ...In questi ultimi giorni sembra delinearsi un momento storico: DAZN potrebbe prendere i diritti tv della Serie A nel triennio 2021-2024. Ma è davvero una bella notizia? Scontro Sky-DAZN, la Lega Serie ...