Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto. Dopo gli incontri 'clandestini' in hotel a Roma durante i quali la coppia è stata più volte paparazzata, i due hanno deciso una volta per tutte di confermare la loro presunta relazione. Can Yaman e Diletta Leotta ancora non hanno rilasciato nessuna dichiarazione … L'articolo Diletta Leotta e Can Yaman passeggiata romantica a cavallo: il flirt è confermato FOTO proviene da Velvet Gossip.

