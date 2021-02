Diletta Leotta conferma la storia con Can Yaman, il gesto romantico e la prima foto insieme che non lascia più dubbi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la prima volta Diletta Leotta conferma la storia d’amore con Can Yaman e pubblica una fotografia insieme che non lascia più dubbi. La conduttrice sportiva ha condiviso con i milioni di followers uno scatto molto dolce dal quale traspare la complicità da fidanzati. Sono entrambi a una lezione di equitazione, con l’equipaggiamento e sorridono al fianco di un cavallo. Diletta Leotta e Can Yaman, la conferma Dopo settimane di gossip e di rumors, con qualche piccola dedica da parte dell’interprete di “Daydreamer le ali del sogno” e futuro Sandokan nel prossimo remake, ecco che anche Diletta inizia a documentare la frequentazione. I ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per lavoltalad’amore con Cane pubblica unagrafiache nonpiù. La conduttrice sportiva ha condiviso con i milioni di followers uno scatto molto dolce dal quale traspare la complicità da fidanzati. Sono entrambi a una lezione di equitazione, con l’equipaggiamento e sorridono al fianco di un cavallo.e Can, laDopo settimane di gossip e di rumors, con qualche piccola dedica da parte dell’interprete di “Daydreamer le ali del sogno” e futuro Sandokan nel prossimo remake, ecco che ancheinizia a documentare la frequentazione. I ...

