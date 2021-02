Di Maio: “Voglio stare al governo perché a lasciare spendere 240 miliardi di euro agli altri, non ci sto” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Voglio stare al governo perché lasciare spendere 240 miliardi di euro agli altri, non ci sto. Quesro sono le parole dure del pentastellato, Di Mario, a Tg Sky 24 in cui afferma che durante le consultazioni si è deciso che il nuovo presidente, Mario Draghi. non farò alcun cambiamento durante il reddito di cittadinanza. Riguarda il MES, (Meccanismo europeo di stabilità o Fondo salva-Stati) non si è parlato. La votazione sul governo Draghi Il movimento 5 stelle ha deciso di sondare così gli elettori, tramite la loro piattaforma: https://www.ilblogdellestelle.it/ : il sì o no al governo Draghi. La votazione sulla piattaforma si svolgerà nella giornata di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021)al240di, non ci sto. Quesro sono le parole dure del pentastellato, Di Mario, a Tg Sky 24 in cui afferma che durante le consultazioni si è deciso che il nuovo presidente, Mario Draghi. non farò alcun cambiamento durante il reddito di cittadinanza. Riguarda il MES, (Meccanismopeo di stabilità o Fondo salva-Stati) non si è parlato. La votazione sulDraghi Il movimento 5 stelle ha deciso di sondare così gli elettori, tramite la loro piattaforma: https://www.ilblogdellestelle.it/ : il sì o no alDraghi. La votazione sulla piattaforma si svolgerà nella giornata di ...

Sparpagli : Stamani voglio raccontarvi qualche barzelletta: 1) vito crimi..... 2) gigino di maio..... 3) peppino conte.... Per stamani basta. - Rafnap1974 : @claudiocerasa 'Mai con il partito di Bibbiano ' di Maio 'I 5stelle li ho sconfitti 2 volte, non voglio governare… - vincenz99883302 : @andr900 Andrea io mi sono sgolato a dirlo. Quel 34% della popolazione che li ha dato la preferenza lo voglio conos… - guidomarchello : Quesito su piattaforma Rousseau per l'appoggio al Governo Draghi. 'Volete quell'uomo che ha fatto una buona impres… - LoreTheGoalie : @annapaolaconcia @mariannaaprile Ma l'imbarazzo non è oggi, è in generale questa idea di democrazia diretta per ogn… -