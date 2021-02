Demon Slayer: un fan arrestato per merchandising illegale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Demon Slayer sta guadagnando sempre più fama in tutto il mondo a tal punto da aver spinto un fan giapponese a vendere merce illegale: purtroppo per lui, è stato arrestato. A dicembre 2020, Demon Slayer si è trasformato in uno dei manga più venduti di sempre. Una tale fama può spingere molte persone ad attività illegali pur di sfruttare un marchio così noto e famoso. Una cosa del genere è avvenuta a un uomo di 42 anni della prefettura di Okayama. L'uomo in questione è stato arrestato per aver venduto merchandising illegale con il marchio Demon Slayer. Come riportato dal giornale giapponese Yomiuri Shinbun, un uomo di 42 anni spacciava per autentico del materiale di Demon ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sta guadagnando sempre più fama in tutto il mondo a tal punto da aver spinto un fan giapponese a vendere merce: purtroppo per lui, è stato. A dicembre 2020,si è trasformato in uno dei manga più venduti di sempre. Una tale fama può spingere molte persone ad attività illegali pur di sfruttare un marchio così noto e famoso. Una cosa del genere è avvenuta a un uomo di 42 anni della prefettura di Okayama. L'uomo in questione è statoper aver vendutocon il marchio. Come riportato dal giornale giapponese Yomiuri Shinbun, un uomo di 42 anni spacciava per autentico del materiale di...

