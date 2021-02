Delitto di Bolzano: forse trovato il corpo di Peter Neumair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Il corpo di Peter Neumair sarebbe stato trovato oggi sul lato opposto del fiume Adige rispetto a quello dove è stato ritrovato il corpo di Laura Perselli. L’indiscrezione non è ancora stata confermata. Comincia intanto l’udienza del Riesame a carico di Benno Neumair il figlio della coppia accusato di omicidio. Il corpo di Peter Neumair sarebbe stato trovato oggi sul lato opposto del fiume Adige rispetto a quello dove sabato scorso è stato ritrovato il corpo di Laura Perselli. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando. Il ritrovamento è avvenuto a Ora (Bolzano), a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Ildisarebbe statooggi sul lato opposto del fiume Adige rispetto a quello dove è stato riildi Laura Perselli. L’indiscrezione non è ancora stata confermata. Comincia intanto l’udienza del Riesame a carico di Bennoil figlio della coppia accusato di omicidio. Ildisarebbe statooggi sul lato opposto del fiume Adige rispetto a quello dove sabato scorso è stato riildi Laura Perselli. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando. Il ritrovamento è avvenuto a Ora (), a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura ...

