Dal blocco dei licenziamenti al Recovery | Draghi incontra le parti sociali

ROMA – Nuova giornata di incontri per il premier incaricato Mario Draghi. Dopo i faccia a faccia dei giorni scorsi con le forze politiche, infatti, Draghi ha convocato oggi alla Camera le parti sociali. Sindacati, associazioni datoriali, ma anche comuni, regioni e banche: il premier apre un confronto ampio prima di comunicare, probabilmente nella giornata di domani, la sua decisione sull'incarico assegnatogli da Mattarella. LANDINI: CONFRONTO CON PARTI SOCIALI DEVE PROSEGUIRE

Ultime Notizie dalla rete : Dal blocco Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021: Can e Sanem si dicono addio per sempre. Yigit ce l'ha fatta!

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 15 al 19 febbraio 2021 Puntata in onda Lunedì 15 ... Puntata in onda Mercoledì 17 febbraio 2021 Sanem sembra avere il blocco dello scrittore, ma proprio ...

"Noi abbiamo chiesto la proroga del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali, il ... Maurizio Landini, si è invece detto soddisfatto per il metodo di confronto avviato dal premier ...

Draghi incontra sindacati e imprese: dal blocco dei licenziamenti ai ristori, ecco le sfide la Repubblica Draghi, sostegno anche da Confindustria e sindacati

"Convintamente con il premier incaricato", ha detto il leader di Confindustria Carlo Bonomi dopo le consultazioni. Positivo anche il riscontro con i sindacati, che però hanno chiesto di confermare il ...

ROMA, 10 FEB - "Abbiamo illustrato al professor Draghi quelle che per noi sono le priorità da affrontare. Ci sono alcuni temi emergenziali". Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a ...

