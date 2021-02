Cristina Chiabotto: «La mia gravidanza? Sto vivendo attimi stupendi» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cristina Chiabotto ha condiviso coi follower i dettagli della sua gravidanza. L’ex Miss Italia, che col marito Marco Roscio sta per dare il benvenuto a una femminuccia, nei primi mesi di attesa aveva avuto il Covid, anche se «fortunatamente in forma leggera». Ma adesso dialogando coi fan ha raccontato che «va tutto bene» e che si sta godendo a pieno la dolce attesa: «Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Cristina Chiabotto ha condiviso coi follower i dettagli della sua gravidanza. L’ex Miss Italia, che col marito Marco Roscio sta per dare il benvenuto a una femminuccia, nei primi mesi di attesa aveva avuto il Covid, anche se «fortunatamente in forma leggera». Ma adesso dialogando coi fan ha raccontato che «va tutto bene» e che si sta godendo a pieno la dolce attesa: «Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata».

infoitcultura : Cristina Chiabotto: quanti kg ha preso in gravidanza e la data del termine - infoitcultura : Cristina Chiabotto | quanti kg ha preso in gravidanza e la data del termine - infoitcultura : Cristina Chiabotto confida la data del parto e i chili in più (Foto) - dario_vannini : RT @PBItaliana: Cristina CHIABOTTO - zazoomblog : Cristina Chiabotto confida la data del parto e i chili in più (Foto) - #Cristina #Chiabotto #confida #parto -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto Tutti gli amori vip nati e finiti durante il lockdown

Pensiamo a Chiara Ferragni e Alessia Ventura , Cristina Chiabotto e Tania Cagnotto , per esempio, che mostrano con orgoglio la dolce attesa. Altri invece hanno patito le restrizioni e non hanno retto ...

Deal with it: i nuovi episodi stasera sul Nove

... come sempre, molti ospiti vip tra cui Simona Ventura , Anna Falchi, Rocco Tanica, Dario Vergassola, Victoria Cabello, Maddalena Corvaglia, Cristina Chiabotto, Maurizia Cacciatori, Maurizio Lastrico, ...

Cristina Chiabotto incinta: il nome della figlia e quando partorirà DiLei Cristina Chiabotto: «La mia gravidanza? Sto vivendo attimi stupendi»

L'ex Miss Italia, che aspetta una bambina dal marito Marco Roscio, ha rivelato ai follower i dettagli della sua dolce attesa: «Sto bene, mi godo ogni istante, mi commuovo per tutto». Finora ha preso s ...

La Chiabotto svela di quanti chili è aumentata in gravidanza

TORINO - Cristina Chiabotto sta vivendo la sua prima gravidanza con serenità, godendosi a pieno l’attesa che la porterà a diventare mamma. Dialogando con i suoi follower, l’ex Miss Italia, 34 anni, ha ...

Pensiamo a Chiara Ferragni e Alessia Ventura ,e Tania Cagnotto , per esempio, che mostrano con orgoglio la dolce attesa. Altri invece hanno patito le restrizioni e non hanno retto ...... come sempre, molti ospiti vip tra cui Simona Ventura , Anna Falchi, Rocco Tanica, Dario Vergassola, Victoria Cabello, Maddalena Corvaglia,, Maurizia Cacciatori, Maurizio Lastrico, ...L'ex Miss Italia, che aspetta una bambina dal marito Marco Roscio, ha rivelato ai follower i dettagli della sua dolce attesa: «Sto bene, mi godo ogni istante, mi commuovo per tutto». Finora ha preso s ...TORINO - Cristina Chiabotto sta vivendo la sua prima gravidanza con serenità, godendosi a pieno l’attesa che la porterà a diventare mamma. Dialogando con i suoi follower, l’ex Miss Italia, 34 anni, ha ...