Crisi di governo, il voto su ingresso del M5s in esecutivo Draghi dalle 10 alle 18 di giovedì 11 febbraio. Conte: "Voterei sì"

Attesa per il voto sull'ingresso del M5s in esecutivo Draghi. Conte: "Voterei sì". ROMA – Un voto sull'ingresso del M5s in esecutivo Draghi. Viste le divisioni all'interno del Movimento e il rischio di una scissione, i vertici pentastellati hanno deciso di dare la parola agli iscritti. La comunicazione è arrivata dal Blog delle Stelle. In un primo momento si era ipotizzato un voto tra il 10 e l'11 febbraio, poi Beppe Grillo ha annunciato il rinvio e, infine, si è deciso di farlo partire nella giornata di giovedì 11 febbraio dalle 10 alle 18. Chi può votare I quesiti specifici saranno ...

