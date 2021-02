Crisanti | ' Seconda ondata mai finita | contro le varianti servono le zone rosse AstraZeneca? Scetticismo motivato'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Lanon è mai, siamo in una situazione molto delicata per via delledel virus che sono già arrivate in Italia.misure più restrittive'. Continua a predicare la ...

Coronavirus,: 'ondata mai finita, gravi errori sui vaccini' 'Laondata in Italia non è mai finita, lo dicono i numeri, mentre la terza non c'è stata perché durante le feste ...Non è pertanto necessario compilare nuovamente il modulo di consenso all'atto delladose ... Leggi Anche Covid, Andrea: 'Anni per arrivare all'immunità di gregge nel mondo. Mascherine ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Chiudere 3-4 settimane in maniera drastica stile zona rossa di Codogno, e fermare ogni forma di pendolarismo, anche quello degli studenti, che è una fonte di d ...«La seconda ondata non è mai finita, siamo in una situazione molto delicata per via delle varianti del virus che sono già arrivate in Italia. Servono misure ...