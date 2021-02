Crimi: “Il M5S non entrerà a tutti i costi nel Governo Draghi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al termine del secondo giro di consultazioni con Draghi, Crimi precisa che la partecipazione del M5S al nuovo Governo non è affatto scontata e dipenderà da numerosi temi cari al Movimento Termina anche il secondo giro di consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. E Beppe Grillo pubblica un video in cui spiega che è necessario rimandare la votazione su Rousseau degli iscritti al M5S. La ragione, come spiega il fondatore e garante del M5S, è la necessità di capire prima cosa intende fare Mario Draghi su una serie di temi importantissimi per il Movimento. Sulla stessa linea, il reggente Vito Crimi fa sapere che l’adesione del Movimento al Governo Draghi non è affatto scontata, e tutto dipenderà dalla linea del nuovo esecutivo. In un ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al termine del secondo giro di consultazioni conprecisa che la partecipazione del M5S al nuovonon è affatto scontata e dipenderà da numerosi temi cari al Movimento Termina anche il secondo giro di consultazioni con il Presidente incaricato Mario. E Beppe Grillo pubblica un video in cui spiega che è necessario rimandare la votazione su Rousseau degli iscritti al M5S. La ragione, come spiega il fondatore e garante del M5S, è la necessità di capire prima cosa intende fare Mariosu una serie di temi importantissimi per il Movimento. Sulla stessa linea, il reggente Vitofa sapere che l’adesione del Movimento alnon è affatto scontata, e tutto dipenderà dalla linea del nuovo esecutivo. In un ...

Agenzia_Ansa : 'Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso'. È quanto afferma il capo politico… - La7tv : #dimartedi Botta e risposta tra Vito #Crimi (M5S) e Alessandro #Sallusti (Il Giornale): 'Sono sempre convinto che u… - diMartedi : #Damilano a #Crimi: 'L'ambiente è oltre il 40 per cento del Recovey fund, non è che #Draghi vi ha parlato di ambien… - Petiella : RT @Gio1ng: Ma perchè Crimi continua a ripetere intelligenza collettiva se manca quella individuale? Mistero a 5 stelle #M5S - riccard77650870 : RT @Pinucci63757977: Grillo annuncia urbi et orbi che il voto su Draghi viene rinviato a data da destinarsi ma la faccia su Rousseau per gl… -