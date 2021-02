Crimi da ridere Draghi? Più grillino di così non si può… E intanto slitta il voto su Rousseau video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vitofa scompisciare tutti dalle risate quando, ospite a Di Martedì, dice che Marioli ha sorpresi per quanto è vicino ai grillini, con quell’accento posto sull’ambiente… In studio fanno fatica trattenere le risate, a cominciare dal conduttore Giovanni Floris. Maargomenta: “Sì, sì, lo abbiamo trovato molto, ci ha stupito”. E quelli che hanno organizzato il vaffa day in streaming contro? “Bè, saranno stupiti anche loro”. Grillo: abbiamo ottenuto il ministero per la Transizione ecologicailsulla piattaformaprevisto per oggi è stato bloccato. Il guru Beppe Grillo cerca di convincere i riottosi: guardate – dice – che abbiamo ottenuto un ministero per la Transizione ecologica. Per “noi che siamo ...