Cremona | dogsitter ladro di gioielli | denunciato

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Un27enne diè statodai carabinieri per aver rubatoa casa di una cliente, dovrà rispondere di furto aggravato. I militari della Sezione Radiomobile di, dopo la denuncia di una donna per il furto di alcunidalla propria abitazione, hanno trovato con l'aiuto dei compro oro della città uno deisottratti alla donna. Dall'analisi dei documenti si è risaliti alla persona che li aveva venduti, ilappunto cui la vittima aveva anche dato una copia delle sue chiavi di casa. Dalla vendita deiil 27enne aveva ricavato 450 euro.

