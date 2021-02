Covid | un antivirale può ridurre i giorni di malattia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un farmacosperimentale può accelerare il recupero per i pazienti che non hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale dalla- 19 . A dirlo è uno studio del Toronto Centre for Liver ...

Un farmacosperimentale può accelerare il recupero per i pazienti che non hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale dalla- 19 . A dirlo è uno studio del Toronto Centre for Liver Disease ......il Direttore generale di OMS " ma non solo lui - costituisca un ottimo esempio in tal senso?" Il grande problema del- e delle mutazioni che potrebbero arrivare " è la mancanza di un...Un farmaco antivirale sperimentale può accelerare il recupero per i pazienti che non hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale dalla Covid-19. A dirlo è uno studio del ...EOC, IRB e CRS proseguono la fase sperimentale di cura dei malati di covid immunodepressi con questa terapia. La testimonianza di una paziente: "Effetto benefico immediato" ...