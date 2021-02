Covid | ultime news Regioni critiche sul piano vaccini | Difficile da realizzare LIVE

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Definite sei categorie per l'accesso ainella fase 2. I primi ad essere vaccinati, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti 'estremamente vulnerabili', poi gli over 70. Alle prime 5 categorie andranno ia mRna, alla sesta AstraZeneca. Riserve delle: "da, mancano le dosi"

...l'impiego dello Sputnik V nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale contro la- 19,... nellesettimane, però, numerosi Paesi hanno iniziato a discuterne l'adozione, anche nell'...A fare da apripista, il Lazio, dove in un ospedale fuori Roma 3 medici immunizzati sono risultati positivi, a sorpresa, al tampone per il- 19. Scoperti per caso, dopo i controlli per un ...Ieri nel Cesenate registrati 92 nuovi casi positivi e quattro morti. A livello provinciale i decessi complessivi sono stati dodici ...Questa sarà la settimana in cui arriveranno più vaccini: 1,2 milioni sommando Moderna, Pfizer e AstraZeneca. Ma siamo ancora lontani dagli obiettivi. E la conferenza delle Regioni, ...