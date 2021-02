Covid | ultime news Bollettino di oggi | 12 956 casi su 310 994 tamponi | 336 morti DIRETTA

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-si attesa al 4,16%. In calo terapie intensive (-15) e ricoveri ordinari (-232). Definite sei categorie per l'accesso ai vaccini nella fase 2. I primi ad essere vaccinati, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti 'estremamente vulnerabili', poi gli over 70. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta AstraZeneca. Riserve delle Regioni: "Difficile da realizzare, mancano le dosi"

Nelle ultime 24 ore l'occupazione delle terapie intensive è scesa da 112 a 103 posti (-9), mentre le degenze ordinarie calano da 1.540 a 1.486 (-54). ANCONA, 10 FEB - In calo nell'ultima giornata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 616 a 606 (-10). Diminuiscono i degenti in Terapia intensiva (72, -2), in Semintensiva (157 (-4) e n ... NAPOLI, 10 FEB - Sono 1.635, di cui 85 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 20.912 tamponi processati. Il tasso di incidenza cala sensibilmente al 7,81% (ieri era stato del 9,3%).