Covid, quarantena anche per vaccinati: perché non ne sono esenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Chi ha già ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino anti Covid, se entra in contatto con un positivo, dovrà comunque mettersi in quarantena, vale a dire isolarsi per dieci giorni, poi effettuare un tampone molecolare di controllo e attendere l'esito: se positivo la quarantena prosegue, se negativo si torna alla vita normale. Lo ha stabilito il Ministero della Salute dopo la video-conferenza con le Regioni. "Al momento, al vaccinato si applicano gli stessi provvedimenti di un non vaccinato", è stato detto ai governatori. La decisione è stata presa anche alla luce del caso laziale dei tre medici immunizzati che sono, a sorpresa, risultati positivi al tampone. Sulla vicenda, come spiega Il Messaggero, si è interessata la Società italiana di malattie infettive. "Si tratta ...

