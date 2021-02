Covid, quarantena anche per vaccinati? Cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) anche le persone vaccinate contro Sars-CoV-2 devono fare la quarantena in caso di contatto con soggetti positivi. E’ quanto avrebbe indicato il ministero della Salute alla Regioni. Una linea di prudenza che divide gli esperti. MINELLI – Per l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata, la possibilità che anche le persone vaccinate contro Sars-CoV-2 debbano fare la quarantena in caso di contatto con soggetti positivi “può dipendere dalla tipologia del vaccino somministrato, ma alle attuali conoscenze è meglio seguirla”. “Soprattutto alla luce di dati ufficiali provenienti da quelle realtà che sono più avanti nella vaccinazione, come ad esempio Israele, il vaccino Pfizer – precisa Minelli all’Adnkronos Salute – risulta essere efficacemente e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)le persone vaccinate contro Sars-CoV-2 devono fare lain caso di contatto con soggetti positivi. E’ quanto avrebbe indicato il ministero della Salute alla Regioni. Una linea di prudenza che divide gli. MINELLI – Per l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata, la possibilità chele persone vaccinate contro Sars-CoV-2 debbano fare lain caso di contatto con soggetti positivi “può dipendere dalla tipologia del vaccino somministrato, ma alle attuali conoscenze è meglio seguirla”. “Soprattutto alla luce di dati ufficiali provenienti da quelle realtà che sono più avanti nella vaccinazione, come ad esempio Israele, il vaccino Pfizer – precisa Minelli all’Adnkronos Salute – risulta essere efficacemente e ...

