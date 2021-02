Covid, positivo il nuovo arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Monsignor Domenico Battaglia, nuovo arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al Coronavirus: sospese tutte le celebrazioni e le visite programmate in questi giorni. Il nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, e’ risultato positivo al Coronavirus. Lo comunica in una nota la diocesi partenopea che contestualmente annuncia la sospensione di celebrazioni e visite programmate in Leggi su 2anews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Monsignordi, è risultatoal Coronavirus: sospese tutte le celebrazioni e le visite programmate in questi giorni. Ildi, monsignor, e’ risultatoal Coronavirus. Lo comunica in una nota la diocesi partenopea che contestualmente annuncia la sospensione di celebrazioni e visite programmate in

Agenzia_Ansa : #Covid, positivo il nuovo vescovo di #Napoli, è in buone condizioni. Domenico Battaglia è in isolamento nel Palazzo… - Avvenire_Nei : Covid. Positivo al tampone l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia - sscnapoli : ?? | Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è a… - Ilikepuglia : Bari, l'assessore Petruzzelli positivo al Covid: 'Sto bene, non ho sintomi' - patriziaandreoz : RT @Jpolemica666: Notizie dal fronte comunità, torna l'utente dal reparto covid, era un falso positivo ed è stato con due pazienti moribond… -